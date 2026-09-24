Die EU hebt Zölle auf armenische Produkte auf. (imago / Silas Stein)

Der Rat der EU-Länder bestätigte einen entsprechenden Vorschlag der Kommission. Die Verordnung umfasst 80 Prozent der armenischen Produkte, darunter Obst, Gemüse und Pflanzen sowie Getränke und Spirituosen. Sie gilt für zwei Jahre und soll Armenien angesichts wirtschaftlichen Drucks aus Russland ermöglichen, seinen Handel mit der EU auszubauen. In der Regelung enthalten sind auch Schutzklauseln, die eine Benachteiligung von Erzeugern aus der EU verhindern sollen.

Moskau reagiert zunehmend verärgert über den pro-westlichen Kurs der ehemaligen Sowjetrepublik Armenien. Im Juni hatte der Kreml Einfuhrverbote und Handelsbeschränkungen auf eine Reihe von Produkten erlassen.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.