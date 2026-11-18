EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra spricht auf der Klimakonferenz in Antalya. (picture alliance / Hans Lucas / POOL UNION EUROPEENNE / AGENCE HANS LUCAS)

Hoekstra erklärte in Antalya, das Papier enthalte kaum verbindliche Maßnahmen zur schnellen Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Stattdessen würden vor allem Vereinbarungen aus der Vergangenheit erneuert. Die Beschlussvorlage gleiche einer Art Wunschliste. Zugleich lobte der EU-Kommissar die türkische Initiative für eine globale Elektrifizierungsquote. Die EU unterstütze das Vorhaben, die Rate von derzeit rund 20 auf 35 Prozent im Jahr 2035 zu erhöhen, sagte Hoekstra.

In dem vom australischen Verhandlungsvorsitz veröffentlichten gemeinsamen Beschlusstext wird unter anderem dazu aufgerufen, den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas voranzutreiben. Außerdem wird festgestellt, dass die weltweiten Anstrengungen weiterhin nicht genügen, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. Der Beschlussentwurf ist die Grundlage für die weiteren Verhandlungen bei der Weltklimakonferenz, die offiziell am Freitag enden soll.

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Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.