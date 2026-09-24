Energiekrise

Die EU-Kommission hat die USA vor einem Diesel-Exportstopp gewarnt. (imago / imagebroker / Maksim Zabarovskii)

Das Vorhaben hätte negative Konsequenzen für beide Seiten, sagte ein Kommissionssprecher in Brüssel. Die Kommission erwarte von engen Partnern, dass man sich abspreche. Rund die Hälfte der europäischen Dieselimporte kommt den Angaben zufolge aus den USA.

Trump hatte sich angesichts steigender Preise für Diesel in den USA für einen Exportstopp ausgesprochen. Aktuell wird der Vorstoß geprüft. Nach Angaben von Finanzminister Bessent ist ein vollständiger oder ein Teil-Stopp der Ausfuhren möglich. Zuletzt hatten die USA während der Ölkrise der 70er Jahre ihre Ausfuhren von Rohöl weitgehend gestoppt, um die heimischen Preise zu senken.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.