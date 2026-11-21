Unterzeichnung des Handels- und Investitionsschutz-Abkommens zwischen der EU und Indonesien in Brüssel durch EU-Handelskommissar Sefcovic (M.) und Idonesiens Handelsminister Santoso (r.) (IMAGO / Anadolu Agency / Dursun Aydemir)

Nach Angaben der EU-Kommission sollen die Einfuhrzölle auf mehr als 90 Prozent der Produkte abgeschafft werden. Darunter seien auch die indonesischen Abgaben auf Autoimporte und die meisten landwirtschaftlichen Erzeugnisse europäischer Hersteller. Geschützt würden zudem über 200 europäische Herkunftsbezeichnungen. Dem Abkommen gingen rund zehnjährige ‌Verhandlungen ⁠voraus, in Kraft treten soll es kommendes Jahr. Erforderlich sind dafür noch Ratifizierungsprozesse auf beiden Seiten, darunter auch eine Zustimmung des Europaparlaments.

Der Handelspakt gilt auch als Reaktion auf die protektionistische Zollpolitik von US-Präsident ​Trump.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.