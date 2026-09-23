Weinstein vor Gericht in New York (Archiv) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Curtis Means)

Er muss nach Angaben des Gerichts in New York für 15 Jahre ins Gefängnis, weil er eine Produktionsassistentin missbraucht habe. Die Staatsanwaltschaft hatte 20 Jahre gefordert. Weinsteins Anwälte hatten argumentiert, die sexuellen Kontakte seien einvernehmlich gewesen.

In einem weiteren Verfahren hatte ein Gericht in Kalifornien unter anderem wegen Vergewaltigung eine Haftstrafe von 16 Jahren gegen Weinstein verhängt. Im Zuge des Skandals um den heute 74-Jährigen war die MeToo-Bewegung entstanden. Sie macht auf das Ausmaß von sexueller Belästigung und Gewalt nicht nur in der Filmindustrie aufmerksam.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.