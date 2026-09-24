Gesundheitsminister Linnemann will künftig wieder 10 statt 15 Kinderkrankentage. (picture alliance / Westend61 / Nina Janeckova)

Die Organisation erklärte in Berlin, während an anderer Stelle Milliarden mit der Gießkanne verteilt würden, solle ausgerechnet dort kleinlich gekürzt werden, wo Eltern für ihre kranken Kinder Verantwortung übernähmen. Das Einsparpotenzial sei überschaubar. Seit der Corona-Pandemie gibt es einen Anspruch auf 15 statt zehn Tage - pro Kind und Elternteil. Bundesgesundheitsminister Linnemann hatte sich gestern gegen eine Verlängerung dieser Regelung ausgesprochen.

Gesetzlich versicherte Eltern können Krankengeld beantragen, wenn ein Kind unter zwölf Jahren erkrankt und sie zur Betreuung zuhause bleiben müssen. Die Krankenkasse übernimmt dabei einen Großteil des Verdienstausfalls.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.