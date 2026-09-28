Terrorverdacht an US-Stützpunkt

Festnahmen am Luftwaffenstützpunkt Fairford in Großbritannien (picture alliance / PA Images / Ben Birchall)

Die Briten im Alter zwischen 23 und 25 Jahren seien nach umfangreichen Befragungen unter Auflagen freigelassen worden, erklärte die Polizei. Die Ermittler prüfen, ob durch die Festnahmen ein möglicherweise mit dem Iran verbundener Anschlag verhindert wurde. Die Männer waren am Sonntagmorgen von der Polizei gestellt worden, nachdem verdächtige Lieferwagen aufgefallen waren. Die iranische Botschaft in London wies die Spekulationen im Zusammenhang mit der Festnahme zurück und bezeichnete sie als unbegründet und böswillig.

Fairford ist eine britische Luftwaffenbasis. Sie wurde im Iran-Krieg wiederholt auch von US-Kampfflugzeugen genutzt.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.