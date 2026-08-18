Belgien
Feuer im Hohen Venn führt zu Brandgeruch bis Köln und Frankfurt

Das Großfeuer im Hohen Venn in Belgien führt in Teilen Westdeutschlands zu Geruchsbelästigungen. Bis nach Köln und Frankfurt sind die Brände nahe der deutsch-belgischen Grenze wahrnehmbar. Stellenweise kommt es auch zu Sichttrübungen.

    Sourbrodt: Landwirte setzen ihre Maschinen ein, um die Feuerwehrleute im Naturschutzgebiet Hohes Venn weiter gegen einen der größten Waldbrände der belgischen Geschichte zu unterstützen.
    Waldbrand im Hohen Venn (Nicolas Lambert / belga / dpa / Nicolas Lambert)
    Laut Feuerwehr besteht keine Gesundheitsgefährdung. Wie lange die Geruchsbelästigung anhält, kann momentan nicht abgeschätzt werden und ist von der weiteren Entwicklung der Brände, sowie den Witterungsverhältnissen abhängig.
    In den benachbarten Orten drohen indes Gesundheitsgefahren durch Schadstoffe in der Luft, wie die Gemeinde Monschau mitteilte. Die Bevölkerung in Grenznähe wurde aufgefordert, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten.

    Mehr zum Thema:

    Waldbrandrauch - die unterschätzte Gefahr
    Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.