Laut Feuerwehr besteht keine Gesundheitsgefährdung. Wie lange die Geruchsbelästigung anhält, kann momentan nicht abgeschätzt werden und ist von der weiteren Entwicklung der Brände, sowie den Witterungsverhältnissen abhängig.
In den benachbarten Orten drohen indes Gesundheitsgefahren durch Schadstoffe in der Luft, wie die Gemeinde Monschau mitteilte. Die Bevölkerung in Grenznähe wurde aufgefordert, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten.
Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.