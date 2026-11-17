FIFA-Präsident Gianni Infantino (links) bekommt Konkurrenz: Philippe Diallo will ihn mit Unterstützung der UEFA an der Spitze des Weltfußballverbands ablösen. Seine Chancen gelten allerdings als gering. (picture alliance / Sipa USA / Icon Sport)

Die UEFA hat lange mit der Bekanntgabe gewartet, wen sie bei einer Wahl zum FIFA-Präsidenten gegen Gianni Infantino unterstützen wird. Erst zwei Tage vor Ablauf der Nominierungsfrist sprach sie sich für den französischen Verbandspräsidenten aus.

Zuvor hatten alle möglichen Funktionäre mit der Aussicht auf eine Niederlage gegen Infantino abgesagt, zuletzt Arsène Wenger.

Diallo ist seit 2023 Präsident des französischen Fußballverbands FFF. Damals musste sein Vorgänger Noël Le Graët angesichts von Vorwürfen sexueller Belästigung in der FFF zurücktreten. Ebenfalls 2023 wurde Diallo ins UEFA-Exekutivkomitee gewählt, das mächtigste Gremium des europäischen Fußballs. Der 63-Jährige ist Jurist und durchlief zuvor eine Funktionärskarriere in verschiedenen Ämtern in Frankreich. Aktiv spielte er in der Jugend beim FC Nantes.

Er distanzierte sich erst spät von Infantino und dessen später gescheiterten Investorendeal, der den ganzen Machtkampf auslöste. Am 10. September sagte er, dass er Infantino das Vertrauen entziehe: "Das Image und die Einheit des Fußballs sowie eine Reihe grundlegender Werte unseres Sports wurden beschädigt."

Diallo hat keine großen Chancen. Europa steht weitgehend hinter ihm, außerdem könnte er in französischen Überseegebieten oder in frankofonen Staaten Afrikas punkten. Doch es gibt berechtigte Zweifel daran, dass das reichen wird.

Seit Wochen ist der Wahlkampf ein Rennen mit nur einem Teilnehmer. Infantino steht ein Privatflugzeug von FIFA-Sponsor Qatar Airways zur Verfügung. Das nutzt er für Besuche in vielen Ländern und bei kleinen Verbänden. Südamerika, Afrika und Ozeanien zählen weitgehend zu seinen Unterstützern. Auch Nordamerika und Asien zog er wieder auf seine Seite. Infantino wird bei der Abstimmung beim FIFA-Kongress im marokkanischen Rabat am 18. März schwer zu besiegen sein – er ist der klare Favorit.

Was bleibt, ist der Umweg über Gerichte. In den vergangenen Wochen wurde deutlich, dass die von der UEFA angeführte Opposition belastendes Material sucht, um Infantino unter Druck zu setzen oder zum Rücktritt zu bewegen.

Derzeit bemüht sie sich in den USA um Dokumente aus dem Investorendeal. Mit Erkenntnissen daraus will sie in der Schweiz ein Strafverfahren gegen Infantino anstoßen. Zusätzliche Hoffnung bringt der Erfolg der Demokratischen Partei bei den Kongresswahlen in den USA. Sie wird den Justizausschuss übernehmen.

Dabei geht es um den Straftatbestand der "ungetreuen Geschäftsbesorgung" in der Schweiz. Hintergrund: Infantino wollte 20 Prozent der künftigen WM-Einnahmen für vier Milliarden US-Dollar an einen Investor verkaufen. Die UEFA betrachtete das als einen Schleuderpreis und fragte offen, wer sich dabei eigentlich bereichern wollte. Die FIFA wies das als Verleumdungskampagne zurück.

In Bezug auf die Wahl aber bedeutet das: Sollte es der Opposition noch gelingen, Infantino juristisch auszuhebeln, stünde Diallo als ordnungsgemäß aufgestellter Kandidat bereit. Der ganze Prozess müsste nicht von vorne beginnen. Auch wenn die Chancen aktuell klein wirken, ist die Kandidatur aus Sicht der Infantino-Gegner sinnvoll.

Die UEFA hatte im Oktober mehrere Forderungen für Reformen in der FIFA aufgestellt. Darin dringt sie auf eine Gewaltenteilung, bei der der Präsident weniger und der Generalsekretär mehr Befugnisse bekommen soll.

Das Problem: Das gab es alles schon und wurde 2016 nach dem großen Skandal unter FIFA-Präsident Sepp Blatter eingeführt. Diese Reformen wurden im Geiste nie gelebt und 2024 auch mit europäischer Unterstützung in großen Teilen wieder abgeschafft. Die entscheidende Abstimmung ging fast einstimmig aus.

Die Machtkonzentration im Präsidentenbüro der FIFA unter Infantino, die zum aktuellen Konflikt führte, wurde auch durch die europäischen Verbände einschließlich des DFB ermöglicht, die Infantino jahrelang gewähren ließen.