FIFA Fußball-WM 2026
Eine Weltmeisterschaft mit Flecken

Die FIFA hat bei der WM so viel Geld verdient wie noch bei keinem Turnier. Doch sowohl ihr Geschäftsgebaren als auch die Politisierung der Spiele stehen in der Kritik. Die Integrität der WM wurde durch Donald Trump und Gianni Infantino beschädigt.

    Gianni Infantino und Donald Trump halten bei der Siegerehrung der FIFA WM 2026 den Pokal in Händen, abseits steht der Trainer der siegreichen spanischen Nationalmannschaft Luis de la Fuente.
    Als hätten sie den Pokal gewonnen: Gianni Infantino und Donald Trump bei der Siegerehrung der FIFA WM 2026 (imago / MIS / Andrey Heuler)
    Die Vorwürfe unzulässiger Einflussnahme, Willkür und Gier überschatten die sportlichen Leistungen der Mannschaften bei der soeben beendeten Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Von Betrug und Sportswashing ist die Rede und davon, dass der US-Präsident und der FIFA-Chef Misstrauen gegenüber dem Fußball geschürt haben.
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm

    "Preferred Sources"Mehr Deutschlandfunk in der Google-Suche

    Inhalt

    Die WM als Geldmaschine  

    Finanziell ist die Weltmeisterschaft ein großer Erfolg für den Fußball-Weltverband: Nach Schätzungen hat die FIFA etwa 15 Milliarden US-Dollar eingenommen, nachdem ursprünglich mit elf Milliarden gerechnet worden war. Bei der vorangegangenen WM in Katar wurden rund 5,8 Milliarden US-Dollar verbucht.
    Das sei bei 40 Spielen mehr als bisher auch logisch, sagt Thomas Kistner von der „Süddeutschen Zeitung“. Der Verband habe überall, vor allem aus den Fans und den Gastgeberstädten, den letzten Dollar ausgepresst.
    Logo der Deutschlandradio-Sportsendungen
    Logo der Deutschlandradio-Sportsendungen

    FIFA WMWas die FIFA von diesem Turnier hat

    07:18 Minuten19.07.2026
    Die Ticketverkäufe auf der FIFA-Wiederverkaufsplattform sind unter anderem für den Anstieg verantwortlich. Der Verband behält sowohl vom Verkäufer, der den Preis beliebig festlegen darf, als auch vom Käufer jeweils 15 Prozent Gebühren ein. Kritiker sprechen von einem legalisierten Schwarzmarkt.
    Ein Großteil der Einnahmen soll an die 211 Mitgliedsverbände gehen. Sie wählen im nächsten Jahr wieder den FIFA-Präsidenten. Eine Wiederwahl von Gianni Infantino gilt auch deswegen als wahrscheinlich.
    Den ausrichtenden Städten in den USA blieben die hohen Kosten. Sie waren verpflichtet, Hunderte von Millionen Euro in Stadionumbauten, ÖPNV und Sicherheitsmaßnahmen zu stecken. Durch das Turnier wachse weder das Bruttoinlandsprodukt noch die Zahl der Arbeitsplätze, sagt Simon Kuper, Autor des Buchs „Soccernomics“.
    US-Präsident Donald Trump (Mitte) und FIFA-Präsident Gianni Infantino (links) überreichen Rodri (rechts), dem Kapitän der Spanier, nach dem 1:0-Sieg über Argentinien im New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey, den goldenen Siegerpokal.
    US-Präsident Donald Trump (Mitte) und FIFA-Präsident Gianni Infantino (links) überreichen Rodri (rechts), dem Kapitän der Spanier, nach dem 1:0-Sieg über Argentinien im New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey, den goldenen Siegerpokal.

    Bilanz der FIFA WMPhilosoph Gebauer kritisiert Turniergröße und einen "Sündenfall"

    07:42 Minuten20.07.2026

    Die FIFA pfeift auf eigene Regeln 

    Außerdem gab es noch den Sündenfall: die Rücknahme der Roten Karte für den US-Spieler Folarin Balogun vor dem Achtelfinale gegen Belgien nach einer direkten Intervention von Trump. Das hätte nie passieren dürfen, denn damit sei das Misstrauen gegenüber dem Fußball geschürt worden, sagt Sportsoziologe und Philosoph Gunter Gebauer.
    Das sieht auch FIFA-Kenner und Journalist Kistner so. Trumps Eingriff in den Spielbetrieb sei verheerend. Letztlich habe der US-Präsident der Welt gezeigt, dass er der wahre FIFA-Chef sei, als er – und nicht etwa Infantino – eine erneute WM in den USA in naher Zukunft ankündigte.
    Auch in der Halbzeitpause des Finales habe die FIFA gegen ihre eigenen Regeln verstoßen, sagt Journalist Christoph Biermann. Die Pause wurde von 15 auf 25 Minuten ausgedehnt, um eine Halbzeitshow wie im Super Bowl beim American Football unterzubringen.
    Logo der Deutschlandradio-Sportsendungen
    Logo der Deutschlandradio-Sportsendungen

    FIFA WMWas hat das Turnier dem Gastgeber gebracht?

    05:56 Minuten19.07.2026

    Trump nutzt WM für seine Zwecke 

    Der US-Präsident und der ihm zugeneigte Sender Fox haben die WM als einen großen Sieg gefeiert. Trumps Anhänger deuteten auf Social Media die Begeisterung der Fans als Beleg für die Großartigkeit der USA.
    Minky Worden, Direktorin der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, wirft der Trump-Regierung indes vor, die WM für ihre Zwecke instrumentalisiert und sich auch politische Vorteile gesichert zu haben.
    Das findet auch der Politologe Jules Boykoff. Während die ganze Welt mit den Fußballern mitfieberte, habe es einen Anstieg an teilweise gewaltsamen Festnahmen und Todesfällen gegeben. Die WM habe gezeigt, dass Sport Politik mit anderen Mitteln sei. Außerdem erinnert Daniel Noroña von Amnesty International daran, dass Fans und sogar Schiedsrichtern aufgrund ihres Herkunftslandes die Einreise in die USA verweigert worden war. 
    Informationen am Morgen
    Informationen am Morgen

    FIFA WMTrump-Turnier? Die politische Seite der Fußball-WM

    05:00 Minuten20.07.2026

    Die FIFA hat sich weiter beschädigt 

    Für den Journalisten Thomas Kistner liegt die WM in den USA in Sachen Sportswashing gleichauf mit der in Katar. Trump konnte sich und seine Politik durch den Sport in ein gutes Licht rücken. 
    Dabei war der Ruf der FIFA schon vor dem Turnier angeschlagen. Mittlerweile sei ihre Glaubwürdigkeit unterirdisch, findet Kistner, der als Journalist seit Jahren zum Weltfußballverband recherchiert. 
    Die Auswüchse der Willkür und der Gier gegenüber den Fans, dazu die Rolle als Trumps williger Vollstrecker, machten FIFA-Chef Infantino in den Teilen der Welt untragbar, wo Governance- und Ethikfragen eine Rolle im Geschäftsleben spielten. 
    Onlinetext: Rade Janjusevic