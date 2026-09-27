Sizilien
Flughafen Catania bleibt wegen Aschewolke des Vulkans Ätna weiter geschlossen
Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien bleibt der Flughafen Catania wegen einer Aschewolke des Vulkans Ätna mindestens bis Mitternacht gesperrt.
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Das teilte der Betreiber mit. Zunächst waren die Flüge bis zum Vormittag ausgesetzt worden. Gemessen am Passagieraufkommen ist Catania der fünftgrößte Flughafen Italiens.
Der mehr als 3.300 Meter hohe Ätna bricht regelmäßig aus. Er wird ständig überwacht.
Diese Nachricht wurde am 27.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.