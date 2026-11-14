Technische Störung

Störung im US-Flugverkehr (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Jacek Boczarski)

US-Medien zufolge war es die längste Störung im Flugverkehr seit den Einschränkungen wegen der Terroranschläge am 11. September 2001. Laut Verkehrsminister Sean Duffy war Instabilität im Funk- und Radarsystem die Ursache dafür. Er verwies auf veraltete Technik der Luftsicherheit. Die IT-Ausrüstung "war mit Daten überlastet und ist ausgefallen", sagte der Minister.

Ihm zufolge wird es eine Weile dauern, bis der Flugverkehr wieder vollständig aufgenommen wird. Er forderte den Kongress auf, weitere Gelder für die Modernisierung freizugeben. Ein Hackerangriff oder ein Zusammenhang mit den weltweiten Problemen bei Microsoft wurden als Ursache ausgeschlossen.

Verunsicherung bei vielen Reisenden

Zuletzt hatte die Flugaufsicht im Januar 2023 wegen einer Störung ihres Informationssystems landesweit Starts ausgesetzt. Das System informiert Piloten unter anderem über Gefahren und Änderungen an Flughäfen sowie weitere für Flüge wichtige Umstände. Die Unterbrechung dauerte damals knapp zwei Stunden.

An den Flughäfen sorgte die Anordnung für massive Verunsicherung unter Reisenden. An vielen Flughäfen in den USA zeigten die Anzeigetafeln einen regulären Flugbetrieb an - die Passagiere konnten aber nicht an Bord ihrer Maschinen gelangen.

Wegen der Störung sind auch heute noch Verzögerungen im internationalen Flugverkehr mit Start oder Ziel in den USA möglich. So meldeten unter anderem die Flughäfen in Frankfurt am Main und München Ausfälle bei transatlantischen Verbindungen.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.