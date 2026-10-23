Großaufgebote an Sicherheitskräften

Die Polizei in Frankreich erwartet weitere Krawalle am Samstag. (AFP / SIMON WOHLFAHRT)

Der französische Innenminister Nunez erklärte, landesweit würden 70.000 Sicherheitskräfte eingesetzt, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Er verwies auf Gewaltaufrufe von Linksextremisten in Sozialen Medien und betonte, man werde hart bleiben und nichts tolerieren.

Auch in Italien soll ein Großaufgebot an Sicherheitskräften gewaltsame Zusammenstöße verhindern. Nach Medienberichten sollen gemischte Streifen aus Soldaten und Polizisten eingesetzt werden. Die Polizei bereite sich auf präventive Festnahmen vor, heißt es in der Tageszeitung "Corriere della Sera". Rund um Mailand würden Bahnhöfe streng überwacht, Versammlungen in der Innenstadt würden nicht genehmigt.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.