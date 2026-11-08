Der französische Außenminister Noel Barrot (Benoit Tessier / Pool Reuters via / Benoit Tessier)

Nach seiner Aussage sollen französische Vertreter Europa repräsentieren. Wer Frankreich vertreten werde, könne er noch nicht sagen, betonte Barrot. Paris setzt bei großen internationalen Krisen zunehmend auf das sogenannte E3-Format aus Frankreich, Deutschland und Großbritannien an der Seite der EU-Außenbeauftragten Kallas. Diese hatte zuvor verlangt, dass auch Europa in die Gespräche einbezogen werden müsse. Der US-Sondergesandte Kushner erklärte bisher lediglich, man wolle die europäischen Partner eng konsultieren.

Das Treffen zwischen amerikanischen, russischen und ukrainischen Delegationen ist für den 10. und 11. November in Abu Dhabi anberaumt. Das hatte der US-Sonderbeauftragte Witkoff angekündigt. Bei den Gesprächen sollen neben einem möglichen Kriegsende auch Sicherheitsabkommen diskutiert werden. Es ist das erste Treffen in diesem Format seit Februar.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.