Die französische Schauspielerin Marina Vlady 2017 in Cannes (Ekaterina Chesnokova/Sputnik/dpa |)

Wenig später wurde sie durch ihre Rolle in "Die blonde Hexe" vom Mädchen-Star zur international beachteten Schauspielerin. Zu sehen war sie unter anderem in Filmen von Jean-Luc Godard, Chris Marker und Orson Welles. Seit vielen Jahren war Vlady überwiegend als Schriftstellerin tätig. Eines ihrer erfolgreichsten Bücher "Eine Liebe zwischen den Welten" widmete sie ihrem dritten Ehemann, dem russischen Dichter und Protestsänger Wladimir Wyssozki, der 1980 starb. Das Buch erschien 1991 auf Deutsch.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.