Interview
Französischer Außenminister Barrot: Europa soll durch französische Vertreter bei Ukraine-Gesprächen repräsentiert werden

An den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine unter US-amerikanischer Vermittlung sollen auch Vertreter Europas teilnehmen.

    Der französische Außenminister Noel Barrot sieht seitwärts zur Kamera, er trägt einen dunkelblauen Anzug.
    Der französische Außenminister Noel Barrot (Benoit Tessier / Pool Reuters via / Benoit Tessier)
    Das sagte Frankreichs Außenminister Barrot in einem Interview mit dem Sender RTL. Nach seiner Aussage sollen französische Vertreter Europa repräsentieren. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hatte zuvor verlangt, dass auch Europa einbezogen werden müsse. Der US-Sondergesandte Kushner erklärte bisher lediglich, man wolle die europäischen Partner eng konsultieren.
    Das Treffen zwischen amerikanischen, russischen und ukrainischen Delegationen ist für den 10. und 11. November in Abu Dhabi anberaumt. Das hatte der US-Sonderbeauftragte Witkoff angekündigt. Bei den Gesprächen sollen neben einem möglichen Kriegsende auch Sicherheitsabkommen diskutiert werden.
    Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.