Der französische Außenminister Noel Barrot (Benoit Tessier / Pool Reuters via / Benoit Tessier)

Das sagte Frankreichs Außenminister Barrot in einem Interview mit dem Sender RTL. Nach seiner Aussage sollen französische Vertreter Europa repräsentieren. Die EU-Außenbeauftragte Kallas hatte zuvor verlangt, dass auch Europa einbezogen werden müsse. Der US-Sondergesandte Kushner erklärte bisher lediglich, man wolle die europäischen Partner eng konsultieren.

Das Treffen zwischen amerikanischen, russischen und ukrainischen Delegationen ist für den 10. und 11. November in Abu Dhabi anberaumt. Das hatte der US-Sonderbeauftragte Witkoff angekündigt. Bei den Gesprächen sollen neben einem möglichen Kriegsende auch Sicherheitsabkommen diskutiert werden.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.