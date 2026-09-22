G7 verurteilen Angriffe der Huthi-Miliz (Abdulnasser Alseddik / AP / dpa)

Dies sei eine Bedrohung für die weltweite Energiesicherheit und für die Sicherheit im Roten Meer, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der G7-Staaten. Sie riefen die vom Iran unterstützten Huthis auf, sämtliche Angriffe gegen die zivile Schifffahrt sofort einzustellen. Das Regime in Teheran wurde zudem aufgefordert, der Miliz keine Waffen mehr zu liefern. Die Huthis haben die Westküste des Jemens eingenommen und kontrollieren weite Teile der wichtigen Meerenge Bab al-Mandab. Auch griffen sie immer wieder Ziele in Saudi-Arabien an. Die der Huthis nahestehende Nachrichtenagentur Saba meldete, dass bei einem saudischen Angriff auf die Küstenstadt Mocha mindestens sechs Menschen getötet wurden.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.