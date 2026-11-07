Das Bundesamt für Verfassungsschutz teilte nach Angaben des "Handelsblatts" mit, dass die Vorfälle Gegenstand aktueller nachrichtendienstlicher Ermittlungen seien. Demnach befasst sich unter anderem das Gemeinsame Zentrum zur Bekämpfung hybrider Bedrohungen mit den Attacken. An dem Zentrum sind auch der Bundesnachrichtendienst und der Militärische Abschirmdienst beteiligt.
Vor wenigen Tagen hatten sich in mehreren Bundesländern Unbekannte in die Steuerung von Kühltruhen in Supermärkten gehackt. Sie lösten die Auftaufunktionen aus und die Temperaturen stiegen auf bis zu 50 Grad Celsius an. Große Mengen an Lebensmitteln verdarben. Ähnliche Fälle gab es in anderen europäischen Ländern.
Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.