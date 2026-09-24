Wegen Kritik von Trump

Die Inselgruppe liegt etwa 500 Kilometer südlich der Malediven. (dpa / picture-alliance / US Dept. Of Defense)

Verteidigungsminister Streeting sagte der BBC, in seiner jetzigen Form könne die Vereinbarung mit der früheren Kolonie nicht umgesetzt werden. Zur Begründung führte er die mangelnde Unterstützung der USA an. Zuvor hatte Präsident Trump die geplante Rückgabe am Rande der UNO-Vollversammlung in New York erneut scharf kritisiert.

Auf den Chagos-Inseln im Indischen Ozean befindet sich ein US-amerikanisch- britischer Militärstützpunkt. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag und auch die Generalversammlung der Vereinten Nationen unterstützen den Anspruch von Mauritius auf den Archipel.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.