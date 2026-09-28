Wegen Gazakrieg

Irlands Spieler lösten mit ihrem Protest weltweit Diskussionen aus. (IMAGO / Inpho Photography)

Während der israelischen Nationalhymne senkten die Iren gestern demonstrativ die Köpfe. Zudem trugen sie schwarze Armbinden. Ihren Gegenspielern verweigerten sie den üblichen Handschlag. Das Stadion war nahezu leer, das Spiel wurde fast ohne Zuschauer ausgetragen. Der irische Verband hatte keine Tickets für Fans reserviert, der öffentlich-rechtliche Sender RTE verzichtete auf eigene Kommentatoren. Bei dem Spiel war Israel offiziell Gastgeber, ausgetragen wurde es im ungarischen Debrecen.

Der Anpfiff der Partie war bis zuletzt ungewiss. Die irischen Spieler entschieden sich trotz Boykottaufrufen zu Hause dann aber für eine Teilnahme. Lediglich Torhüter Gavin Bazunu sagte seine Teilnahme ab und begründete dies mit der "Tötung unschuldiger Menschen".

Israels Außenminister erinnert an Irlands Verhalten gegenüber Adolf Hitler

Israels Außenminister Saar verwies in einer kritischen Stellungnahme auf die irische Mannschaft von 1939, die damals vor einem Spiel gegen Deutschland in Bremen den Hitlergruß gezeigt hatte. Saar hob des Weiteren Irlands Neutralität während des Zweiten Weltkriegs hervor das Beileid, das der damalige Premierminister Eamon de Valera dem deutschen Gesandten in Dublin nach dem Suizid Hitlers ausgesprochen hatte. Fast 90 Jahre seien vergangen, führte Saar aus. Geblieben sei "Irlands einzigartige Begabung, sich auf der falschen Seite der Geschichte wiederzufinden".

Irland ist einer der stärksten Kritiker des israelischen Vorgehens im Gazastreifen, das durch den brutalen Angriff der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst worden war.

Das Fußballspiel endete 3:0 für Irland.

Offenbar rassistische Ausschreitungen unter israelischen Fans

Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.