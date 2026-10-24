Offener Brief

Gewerkschaftler und Soziologe Urban betont Recht auf Vergesellschaftung

Der Gewerkschaftler und Soziologe Urban hat das Recht zur Vergesellschaftung von Wohnraum verteidigt. Das ehemalige Vorstandsmitglied der IG Metall sagte im Deutschlandfunk, Miet- und Wohnkosten stellten eines der größten Probleme für die Bürger dar. Der Markt habe hier keine Lösungen hervorgebracht, weshalb die Politik gefragt sei.