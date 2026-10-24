Offener Brief

Es gelte nun, einen Weg zu gehen, der politische Mehrheiten gefunden habe und den das Grundgesetz ermögliche, sagte Urban .
In einem offenen Brief an die Bundesregierung hatten sich Urban und mehr als 200 weitere Personen aus Gewerkschaften, Kultur und Wissenschaft gegen ein Enteignungsverbot ausgesprochen. Sie verwiesen auf Artikel 15 des Grundgesetzes, der es prinzipiell ermöglicht, Grund und Boden gegen Entschädigung zu vergesellschaften, aber noch nie angewendet wurde.
Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.