Datenschutzverstöße

Googles Europasitz in der irischen Hauptstadt Dublin (picture-alliance / dpa / Jessica Binsch)

Die Klage ging beim Europäischen Gericht in Luxemburg ein. Die EU-Kommission hat Google verpflichtet, anderen Suchmaschinenbetreibern unter anderem Daten zu Internetabfragen anonymisiert zur Verfügung zu stellen, damit diese ihre Produkte verbessern können. Zudem soll der Konzern Zugang auf die Sprachsteuerung seines Android-Systems gewähren. Grundlage ist das Gesetz über digitale Märkte, mit dem große Technologiekonzerne verpflichtet werden, Konkurrenten den Marktzugang zu erleichtern.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.