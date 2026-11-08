Infrastruktur

Baustelle Brennerbasistunnel (picture alliance/SZ Photo/Mark Siaulys Pfeiffer)

Wie die Gesellschaft BBT mitteilte, erfolgte der Angriff schon Mitte Oktober. Gefahren für den Bau oder den späteren Betrieb des Tunnels sollen keine bestehen.

Der Brennerbasistunnel zwischen Österreich und Italien verbindet die Städte Innsbruck und Franzensfeste. Er soll ab 2034 befahrbar sein und gilt als bedeutendes europäisches Infrastrukturprojekt.

Auch das Fehmarnbelttunnel-Projekt zwischen Deutschland und Dänemark war Mitte Oktober von einer Cyberattacke betroffen. Der Angriff soll sich zeitweise auf die IT-Systeme der Baustelle ausgewirkt haben, wie die zuständige Projektgesellschaft Femern mitteilte.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.