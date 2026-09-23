Großbritannien wappnet sich gegen Bedrohungen im Weltraum. (Imago / Ikon Images / Ian Cuming)

Das teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Zwei Geschwader sind bereits seit 2023 im Einsatz, dienen aber vor allem der Beobachtung. Die neue Einheit soll nicht nur aktiv eingreifen können, sondern auch wichtige Satelliten schützen.

Das Thema Sicherheit im Weltraum gewinnt an Bedeutung. Erst vergangene Woche hatten die USA bestätigt, dass sie Waffen im All stationiert haben. China rief die US-Regierung auf, die - Zitat - Vorbereitungen für einen "Krieg im Weltraum" zu stoppen. Auch Russland forderte eine Entmilitarisierung.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.