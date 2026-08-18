Eine Drohne fliegt vor einem startenden Flugzeug (Archivbild). (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

Premierminister Burnham erklärte in London, diese werde gegen den von Russland geführten illegalen Krieg zu 100 Prozent fortgesetzt.

Nach einem Bericht über den Einsatz britischer Drohnen bei ukrainischen Angriffen in Russland hatte Moskau die Regierung in London zuvor vor Konsequenzen gewarnt. Das Vereinigte Königreich werde sich für die militärische Zusammenarbeit mit der Ukraine verantworten und einen Preis zahlen müssen, erklärte die russische Botschaft in London.

In dem Bericht der "Sunday Times" hieß es, dass die ukrainische Armee erstmals britische Drohnen für Angriffe tief im russischen Staatsgebiet eingesetzt habe. Laut der BBC wurde das von einer offiziellen Quelle im Militär des Vereinigten Königreichs bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.