Mehrere hundert Einsatzkräfte durchsuchten in der gesamten Stadt Wohnungen und weitere Objekte. Die Polizei teilte mit, es habe mehrere Festnahmen gegeben. Zudem seien zwei Schusswaffen mit scharfer Munition beschlagnahmt worden.
Die Razzien sind Teil der Ermittlungen von zwei Sondereinheiten bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Diese waren als Reaktion auf die häufigen Schießereien in Berlin gegründet worden. 2025 registrierte die Berliner Polizei 1.119 Fälle von Schusswaffengebrauch, ein Anstieg von 68 Prozent gegenüber 2024.
Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.