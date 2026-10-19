Regierungsbildung in Berlin

Gemeinsames Pressestatement zum Ende der Sondierungen von Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und SPD in Berlin (picture alliance / Volodymyr Sindieiev / Volodymyr Sindieiev)

Die Grünen riefen dazu einen kleinen Parteitag am Abend ein. Die SPD entscheidet in einer digitalen Sitzung ihres Landesvorstands.

Basis ist ein Sondierungspapier, das die drei Parteien am Wochenende vorgestellt hatten. Es sieht unter anderem eine Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen vor - ab einem Bestand von 10.000 Wohnungen. Davon ausgenommen werden sollen Wohnungen, die seit 2021 gebaut wurden oder noch gebaut werden. Das entsprechende Gesetz soll den Plänen der drei Parteien zufolge frühestens 2028 beschlossen werden.

Die Linke trifft ihre Entscheidung über den Beginn von Koalitionsverhandlungen erst auf einem Parteitag am 31. Oktober.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.