UNO-Generaldebatte

UNO-Generalsekretär Guterres spricht vor der Vollversammlung in New York. (AFP / TIMOTHY A. CLARY)

Guterres betonte vor der Vollversammlung in New York, die Kriege in der Ukraine, in Nahost, im Sudan und anderswo müssten beendet werden. Die Opfer der Gewalt müssten uneingeschränkt humanitäre Hilfe erhalten. Als weitere große Herausforderungen nannte er den Kampf gegen Ungleichheit und Armut sowie den Klimawandel und die sich rasant entwickelnde Künstliche Intelligenz. Der 77 Jahre alte Guterres wird Ende des Jahres nach zwei fünfjährigen Amtszeiten den Posten als UNO-Generalsekretär räumen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Im Anschluss spricht unter anderem US-Präsident Trump. Weitere Redner sind etwa der französische Präsident Macron und der ukrainische Präsident Selenskyj.

Merz wird von Wadephul vertreten

Die deutsche Delegation wird von Außenminister Wadephul vertreten. Bundeskanzler Merz hatte seine geplante Reise nach New York in der vergangenen Woche aufgrund der innenpolitischen Entwicklungen rund um die Landtagswahlen abgesagt. Anstelle von Merz wird Wadephul am Samstag sprechen.

UNO steht finanziell und politisch unter Druck

Die Generaldebatte findet vor dem Hintergrund einer schwierigen Lage der Vereinten Nationen statt. Die Weltorganisation steht vor finanziellen und politischen Problemen. Die USA halten Teile ihrer Pflichtbeiträge für die UNO zurück. Die Regierung von Präsident Trump begründete dies mit ihrer Forderung nach Reformen der Weltorganisation. Inzwischen überwies Washington 725 Millionen Dollar für den regulären UNO-Haushalt dieses Jahres. Damit haben die USA vorerst die Gefahr abgewendet, wegen zu hoher Beitragsrückstände im Jahr 2027 ihr Stimmrecht in der Vollversammlung zu verlieren. Eine grundlegende Lösung der finanziellen und politischen Probleme der Weltorganisation ist damit allerdings nicht erreicht.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.