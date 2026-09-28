Spekulationen um neue Partei

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), ehemaliger Vizekanzler (Archivbild). (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Habeck erklärte, er habe die Spekulationen bereits vielfach gehört und zahlreiche Nachfragen dazu erhalten. Die Vorstellung einer solchen Parteigründung bezeichnete er als "Unsinn". Eine Rückkehr in die aktive Politik könne er sich derzeit ebenfalls nicht vorstellen. Zugleich bekannte sich der 57-Jährige klar zu den Grünen. Auf die Frage, ob er seiner Partei treu bleibe, antwortete er: "Ja."

In den kommenden Monaten will sich Habeck vor allem seinem neuen Buch "Arctic Meltdown: Die Neuvermessung der Welt" widmen, das in dieser Woche erscheint. Darin setzt er sich mit den geopolitischen Interessen der Weltmächte in der Arktis auseinander.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.