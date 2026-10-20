Bild: Hackerangriff auf die AfD (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Laut Informationen des Blattes sollen Hunderttausende Mails abgegriffen worden sein. KI-Zusammenfassungen seien im Internet veröffentlicht worden. Es soll sich unter anderem um Mails der AfD-Politiker Weidel, Gauland und Holm handeln. Weiter heißt es, es seien zudem Rechnungen, Kontoauszüge sowie Mitgliedsanträge und Mitgliederlisten von AfD-Kreisverbänden in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht worden. Ob die veröffentlichten Unterlagen echt sind, ist noch unklar.

Ein AfD-Sprecher bestätigte gegenüber der Zeitung einen Hackerangriff im September, sprach aber von wenigen Mail-Postfächern.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.