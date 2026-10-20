Parteiangaben
Hackerangriff auf E-Mail-Konten der AfD

Bei einem Hackerangriff sind nach Angaben der AfD Daten aus E-Mail-Konten der Partei abgegriffen worden.

    Aufsteller mit dem Schriftzug "Alternative für Deutschland" und dem Logo der AfD.
    Hackerangriff auf E-Mail-Konten der AfD (Christoph Reichwein/dpa)
    Im September sei es bei einem digitalen Dienstleister zu einem entsprechenden Vorfall gekommen, sagte ein Sprecher. Dabei seien Daten aus seit Jahren kaum genutzten Mail-Postfächern kopiert worden. Die aktuelle Korrespondenz des AfD-Bundesverbands sei nicht betroffen gewesen.
    Unbekannte hatten im Internet rund 421.000 AfD-Mails veröffentlicht - darunter Nachrichten des ehemaligen Parteichefs Gauland sowie der Bundesgeschäftsstelle. Man werde diese Veröffentlichung nun prüfen, erklärte der Sprecher weiter.
    Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.