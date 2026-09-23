Sicherheit

Der Flughafen Berlin-Brandenburg (Archiv) (IMAGO / Joko / IMAGO / Joko)

Wie der Betreiber des Hauptstadtflughafens und die Bundespolizei mitteilten, wurden beide Start- und Landebahnen nach der Sichtung komplett gesperrt. Man habe die Sperrung nach 45 Minuten wieder aufgehoben.

Am Flughafen BER wurden der Deutschen Flugsicherung zufolge in der ersten Jahreshälfte 28 Drohnen gesichtet - so viele wie an keinem anderen deutschen Flughafen. Im gesamten Jahr 2025 wurden laut Flugsicherung lediglich acht Drohnen am Flughafen sowie im Großraum darum herum festgestellt.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.