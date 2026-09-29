Vor allem Gewinne an den Börsen ließen das Geldvermögen im vergangenen Jahr um 8,6 Prozent auf 268,4 Billionen Euro brutto klettern. Eine besondere Rolle spielten dabei Aktien rund um Künstliche Intelligenz. In Deutschland legten die Brutto-Geldvermögen weniger zu als im globalen Durchschnitt: Hierzulande beträgt das Plus knapp fünf Prozent.
Für das laufende Jahr prognostiziert die Allianz in ihrer jährlichen Vermögensstudie ein weiteres Plus von 9 Prozent. - Untersucht wurden 57 Länder.
Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.