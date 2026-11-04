Wahlen in den USA

Midterms in den USA: Die Demokraten gewinnen die Mehrheit in beiden Kammern des US-Parlaments (picture alliance / Sipa USA / Michael Nigro)

In Kansas ging der Wahlsieg zum ersten Mal seit 94 Jahren an einen Senator von den Demokraten. Adam Hamilton, Gründer und Pastor der methodistischen Church of the Resurrection, setzte sich gegen den von US-Präsident Trump unterstützten Kandidaten Roger Marshall durch.

Texas: Der jüngste Senator und die erste Latina als Gouverneurin

In Texas wird der frühere Lehrer James Talarico mit 37 Jahren der aktuell jüngste Senator der USA. Er setzte sich gegen den von Präsident Trump und Techmilliardär Elon Musk unterstützten republikanischen Kandidaten Ken Paxton durch. Talarico wiederum bekam Unterstützung aus der Familie der früheren republikanischen US-Präsidenten George W. Bush und George H.W. Bush.

Auch bei der Gouverneurswahl in Texas gewannen die Demokraten. Die 52-jährige Gina Hinojosa wird die erste Latina an der Spitze des Bundesstaats. In Texas haben knapp 41 Prozent der Menschen Wurzeln in Lateinamerika.

Michigan: Erster muslimischer Senator der USA

Im nördlichen Bundesstaat Michigan, einem klassischen Swing-State, wird der demokratische Kandidat Abdul El-Sayed der erste muslimische Senator der Vereinigten Staaten. Der Mediziner und Sohn ägyptischer Einwanderer bekam im Wahlkampf Unterstützung von prominenten Vertretern des linken Flügels der Demokraten, darunter die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez.

Georgia: Erstmals wird eine Frau Gouverneurin

Im südöstlichen Bundesstaat Georgia wird mit Keisha Lance Bottoms erstmals in der Geschichte der USA eine schwarze Frau Gouverneurin. Die Demokratin wird zugleich die erste Frau überhaupt an der Spitze Goergias sein. Außerdem wählten die Bürger des Bundesstaats auch den ersten jüdischen Senator, den Demokraten Jon Ossoff, wieder. Er amtiert gemeinsam mit Raphael Warnock, dem ersten schwarzen Senator von Georgia.

New Mexiko und Minnesota: Die ersten Indigenen

In New Mexico wird Deb Haaland die erste indigene Gouverneurin der US-Geschichte. Haaland war unter US-Präsident Joe Biden schon als erste indigene Frau Ministerin. In Minnesota wurde mit Peggy Flanagan erstmals eine indigene Frau in den US-Senat gewählt.

Im Ostküstenstaat New Hampshire zieht der Demokrat Chris Pappas als erster offen schwuler Politiker in den Senat in Washington ein.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.