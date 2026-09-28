Der Höhenwindturm in der Niederlausitzer Braunkohleregion ist das höchste Windrad der Welt. (dpa / Michael Bahlo)

Wie das Unternehmen Gicon in Dresden ausführte, ist es zugleich das zweithöchste Bauwerk Deutschlands. Auch nach Einschätzung des Bundesverbands Windenergie handelt es sich bei diesem Höhenwindturm um das größte Windrad der Welt. Zum Vergleich: Der Berliner Fernsehturm ist 368 Meter hoch.

Die letzten für das Erreichen der Höhe benötigten Arbeiten bestanden in dem Hub des Innenturms durch einen Teleskopmechanismus. Die Arbeiten waren wegen starker Windböen in den vergangenen Tagen gestoppt und die Ausrufung eines Weltrekords verschoben worden. Die abschließenden Arbeiten am Höhenwindturm dürften noch einige Tage in Anspruch. Die offizielle Inbetriebnahme ist für November geplant.

Die Anlage in der Kohleregion soll künftig Strom für bis zu 7.500 Haushalte produzieren können. Das Windrad besteht aus einer Art Gitterturm und einer Stahlkonstruktion und gilt als Innovation. Der Höhenwindturm nutzt die in größeren Höhen stärkeren und gleichmäßigeren Windverhältnisse. Dadurch kann er laut Gicon bei gleichem Rotordurchmesser etwa den doppelten Energieertrag einer konventionellen Windenergieanlage erzielen.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.