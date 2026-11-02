Die Bundesministerin der Justiz, Stefanie Hubig - hier am Rednerpult im deutschen Bundestag. (IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Diese Fristen sollen künftig einheitlich bei 20 Jahren liegen. Aktuell liegen sie zwischen 5 Jahren und 20 Jahren. Bundesjustizministerin Hubig sagte, sie wolle sicherstellen, dass Vergewaltigungen auch noch viele Jahre nach der Tat verfolgt und bestraft werden könnten. Die SPD-Politikerin will zudem das Strafmaß für Gruppenvergewaltigungen, andere gemeinschaftlich begangene sexuelle Übergriffe sowie Vergewaltigungen mit der Folge einer Schwangerschaft erhöhen. In diesen Fällen soll es künftig eine Mindeststrafe von fünf Jahren statt bislang zwei Jahren Gefängnis geben. Der Gesetzentwurf wird nun an die Bundesländer und an Verbände mit der Möglichkeit zu einer Stellungnahme geschickt.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.