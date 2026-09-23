Metall-Tarifrunde
IG Metall verlangt fünf Prozent mehr Geld

Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld für die gut 3,7 Millionen Beschäftigten in der deutschen Metall- und Elektroindustrie.

    Menschen halten Fahnen der IG-Metall in die Höhe.
    IG Metall fordert für die Beschäftigten fünf Prozent mehr Geld (Niklas Graeber/dpa)
    Zudem will die Gewerkschaft nach eigener Aussage in der Tarifrunde eine Gewinnbeteiligung für Mitarbeiter in boomenden Unternehmen durchsetzen sowie über die Absicherung von Stellen und Standorten verhandeln. Der neue Tarifvertrag soll er IG Metall zufolge eine Laufzeit von zwölf Monaten haben. Bereits gestern hatten sich mehrere Bezirke auf entsprechende Forderungen verständigt. Die ersten Verhandlungsrunden sind vom 7. bis 14. ​Oktober geplant.

    Aus dem Deutschlandfunk-Programm

    IG Metall fordert 5 Prozent mehr Lohn und Gewinnbeteiligungen
    Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.