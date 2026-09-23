Metall-Tarifrunde

IG Metall fordert für die Beschäftigten fünf Prozent mehr Geld (Niklas Graeber/dpa)

Zudem will die Gewerkschaft nach eigener Aussage in der Tarifrunde eine Gewinnbeteiligung für Mitarbeiter in boomenden Unternehmen durchsetzen sowie über die Absicherung von Stellen und Standorten verhandeln. Der neue Tarifvertrag soll er IG Metall zufolge eine Laufzeit von zwölf Monaten haben. Bereits gestern hatten sich mehrere Bezirke auf entsprechende Forderungen verständigt. Die ersten Verhandlungsrunden sind vom 7. bis 14. ​Oktober geplant.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.