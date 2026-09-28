Die Zentralregierung veröffentlichte das Verbot im Insektizidgesetz von 1968, wie Medien berichteten. Neu-Delhi untersagt damit die Herstellung, Einfuhr und Verwendung. Das Herbizid wird in der Landwirtschaft zur Bekämpfung von Unkraut eingesetzt und kann bei Menschen bereits in vergleichsweise kleinen Mengen schwere Vergiftungen verursachen. Landarbeiter sind besonders gefährdet. Paraquat ist wegen seiner Gesundheitsrisiken in zahlreichen Ländern verboten oder stark eingeschränkt. Die Europäische Union und Großbritannien haben Paraquat bereits 2007 verboten, China 2017, ebenso wie Vietnam und Malaysia. Thailand untersagte es 2019. Paraquat wurde 1964 erstmals in den USA eingeführt und entwickelte sich zu einem beliebten Unkrautvernichtungsmittel für Landwirte.
Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.