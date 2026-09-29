Auf der Konferenz Mission-K kommen mehr als 100 Unternehmen und Start-ups aus den Bereichen Raumfahrt und Verteidigung mit Vertretern des Bundesverteidigungsministeriums zusammen. Wenn es um die Sicherheitspolitik geht, spielt inzwischen auch der Weltraum eine wichtige Rolle. Denn moderne Streitkräfte sind von Satelliten abhängig - etwa für Kommunikation und Navigation. Deutschland hat deshalb seit knapp einem Jahr eine Weltraumsicherheitsstrategie.
Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.