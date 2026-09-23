Die Innenstädte in Deutschland werden attraktiver. (imago / Wolfgang Maria Weber )

Die Studie wurde vom Handelsverband Deutschland beauftragt. Demnach wollen mehr als 80 Prozent der Befragten in Zukunft genauso oft oder sogar öfter als bisher ihr Stadtzentrum besuchen, vor allem zum Einkaufen. Ihr Anteil stieg damit im Vergleich zu 2024 um rund 20 Prozentpunkte. Laut Studienautoren zeigen die Initiativen und Investitionen der vergangenen Jahre eine positive Wirkung.

Der Handelsverband forderte die Politik trotz der positiven Signale auf, Leerstände konsequent zu bekämpfen. Dafür brauche es mehr Fördermittel für den Einzelhandel.

Für die Studie befragt wurden mehr als 5.000 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.