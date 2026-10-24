Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu (Archivbild) (imago / UPI Photo / RONEN ZVULUN)

Israel müsse sich auf ein Wirtschaftssystem vorbereiten, in dem Finanztransaktionen am klassischen Bankensystem vorbeigeleitet würden, sagte Netanjahu dem israelischen Sender Channel 10. Als eine Option nannte er die Blockchain-Technologie. Sie ermöglicht eine direkte Abwicklung von Finanzgeschäften mit digitalem Geld, ohne dass Geschäftsbanken benötigt werden. Staaten wie der Iran, Nordkorea, Venezuela und Russland stehen im Verdacht, Kryptowährungen zu nutzen, um die Auswirkungen internationaler Wirtschaftssanktionen abzumildern.

Israel gerät vor allem wegen seiner Besatzungs- und Siedlungspolitik im Westjordanland sowie dem Vorgehen im Gazastreifen unter internationalen Druck.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.