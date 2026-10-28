Nach Parlamentswahl

Der israelische Präsident Herzog will nach der Parlamentswahl Konsultationen mit den Parteien aufnehmen. (Gil Cohen-Magen / Pool AFP / AP / dpa / Gil Cohen-Magen)

Es müsse alles getan werden, damit keine weitere Wahl nötig werde. Üblicherweise beauftragt in Israel der Präsident den Kandidaten mit der Regierungsbildung, der die besten Voraussetzungen hat, eine Koalition zustande zu bringen.

Bei der gestrigen Wahl hat keines der politischen Lager eine Mehrheit in der Knesset erreicht, die bei 61 der 120 Parlamentssitze liegt. Nach aktuellem Stand der Auszählung liegt das rechts-religiöse Bündnis um die Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu mit einigen Sitzen Abstand vor dem Oppositionsblock um die Partei Jaschar des früheren Generalstabschef Eisenkot. Die arabischen Parteien gewannen deutlich mehr Sitze als bei der vergangenen Wahl. Das vorläufige Ergebnis der Auszählung wird für Freitag erwartet.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.