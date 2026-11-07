Der italienische Außenminister Tajani ist Ofer eines Cyberangriffs. (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Cyberkriminelle würden seit Tagen seine persönlichen Daten im Darknet verbreiten und versuchen, weitere Informationen über ihn und seine Familie zu bekommen, schrieb Tajani im Onlinedienst X. Dafür werde auch Geld angeboten. Er lasse sich davon aber nicht einschüchtern, betonte der Außenminister. Als Grund für den Angriff nannte Tajani die Haltung Italiens zum Ukraine-Krieg. Zugleich bekräftigte er, die Unterstützung für die Regierung in Kiew werde weiter fortgesetzt.

Die italienische Ministerpräsidentin Meloni machte pro-russische Hacker für das Datenleck verantwortlich. Der Verkauf vertraulicher Informationen über Regierungsmitglieder sei eine Angelegenheit, die entschlossen bekämpft werden müsse.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.