Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (picture alliance / ROPI / Marco Lanni)

Das kündigte Ministerpräsidentin Meloni in einer Krisensitzung des Kabinetts an, wie aus Regierungskreisen verlautete. Zu den geplanten Maßnahmen gehörten auch mögliche Ausgangssperren. Zudem werde darüber beraten, wie Straßenblockaden verhindert werden könnten. Vom Ministerrat solle bereits heute ein Dekret verabschiedet werden.

Unter anderem in Mailand, Turin und Bologna war es in den vergangenen Tagen nach zunächst friedlichen Protesten gegen hohe Lebenshaltungskosten zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Teils vermummte Randalierer schlugen Schaufensterscheiben ein und plünderten Geschäfte sowie Supermärkte. In Mailand wurden 271 Jugendliche vorübergehend festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.