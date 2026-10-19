Nach Krawallen
Sorge vor weiteren Ausschreitungen in Frankreich: Regierung ordnet lokale Ausgangssperren an

Nach den Ausschreitungen in Frankreich hat Premierminister Lecornu begrenzte Ausgangssperren angeordnet. Lecornu erklärte, er habe den Präfekten entsprechende Anweisungen erteilt, um weitere Ausschreitungen und Plünderungen zu verhindern.

    Ein Mann wirft etwas. Er steht auf einer Straße. Dort brennt es. Der Mann ist ganz schwarz gekleidet.
    In Frankreich war es am Rande von Protesten zu massiver Gewalt gekommen. (IMAGO / Bestimage / Frédéric Lefebvre)
    Eine genaue Karte solle am Nachmittag bekannt gegeben werden. Zuvor hatte bereits die Stadt Marseille bis heute Abend um 20 Uhr öffentliche Versammlungen untersagt.

    Frankreichs Regierung: "Linksextreme und Kriminelle" für "organisiertes Chaos"verantwortlich

    In mehreren Städten Frankreichs war es ‌am Wochenende zu Ausschreitungen, Plünderungen sowie Straßenschlachten zwischen Demonstranten ​und der Polizei gekommen. Lecornu bekräftigte die Vorwürfe von Präsident Macron, dass es sich um "organisiertes Chaos" gehandelt habe, für das "Linksextreme und Kriminelle" verantwortlich gewesen seien.

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    "Frankreich in Aufruhr": Hören Sie hier einen Beitrag von unserem Paris-Korrespondenten Stephan Detjen .
    Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.