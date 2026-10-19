Nicht nur in Frankreich

Von Belgien bis Albanien - warum es in mehreren europäischen Ländern Proteste und Ausschreitungen gibt

Nicht nur in Frankreich, auch in anderen Staaten Europas sind am Wochenende tausende Menschen gegen steigende Lebenshaltungskosten auf die Straße gegangen. Teilweise kam es zu Ausschreitungen und Plünderungen. Ein Überblick.