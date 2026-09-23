CDU-Nachwuchs

Johannes Winkel, Bundesvorsitzender der Jungen Union, ist zum Unionsfraktionsvize gewählt worden (Archivbild). (picture alliance/dts-Agentur)

Der 34-Jährige wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und wird für die Themengebiete Arbeit und Soziales, Arbeitnehmer, Sport und Ehrenamt zuständig sein. Er folgt auf den Abgeordneten und früheren Generalsekretär der CDU, Linnemann. Linnemann ist im Rahmen einer Kabinettsumbildung durch Bundeskanzler Merz zum Gesundheitsminister berufen worden.

Winkel hatte sich im Dezember gegen das damalige Rentengesetz der Koalition und damit auch gegen Kanzler Merz positioniert. Inzwischen unterstützt er die Pläne für eine grundlegendere Rentenreform, die jedoch auf zunehmenden Widerstand stoßen.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.