Bundestagsbeschluss

Der Bundestag hat höhere Strafen für den Einsatz von sogenannte K.o.-Tropfen beschlossen. (dpa/picture alliance/Achim Scheidemann)

K.o.-Tropfen gelten als gefährlich, sind aber oft schwer nachzuweisen. Mit einer Gesetzesänderung reagiert nun die Politik auf ein Problem, das Fachleute seit Jahren beschäftigt.

Was sind K.o.-Tropfen?

Als K.o.-Mittel werden verschiedene Substanzen bezeichnet, die Menschen ohne deren Wissen oder Zustimmung verabreicht werden, um sie ruhigzustellen oder wehrlos zu machen. Häufig handelt es sich um die Stoffe GHB oder GBL. Die Wirkung kann unterschiedlich ausfallen. Möglich sind Schwindel, Übelkeit, Benommenheit, Bewusstlosigkeit und Gedächtnislücken. Bei hoher Dosierung drohen schwere Atemprobleme, im Extremfall sogar lebensgefährliche Folgen.

Der Begriff K.o.-"Tropfen" ist dabei irreführend: Die Substanzen müssen nicht zwingend flüssig sein und können auf unterschiedliche Weise verabreicht werden.

Warum sind die Mittel so gefährlich?

Für Betroffene ist oft schwer zu erkennen, ob ihnen eine Substanz verabreicht wurde. Die Wirkung ähnelt teilweise der von Alkohol. Symptome wie Schwindel, Orientierungslosigkeit oder Erinnerungslücken werden deshalb häufig zunächst anders eingeordnet. Hinzu kommt, dass die Stoffe nur vergleichsweise kurze Zeit im Körper nachweisbar sind. Das erschwert die Beweissicherung und damit auch die strafrechtliche Verfolgung möglicher Täter.

Wie viele Fälle gibt es?

Bundesweite Zahlen zum Einsatz von K.o.-Mitteln liegen nicht vor. Die Polizei erfasst solche Fälle bislang nicht gesondert in einer eigenen Statistik. Fachleute gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus. Viele Betroffene wenden sich aus Scham, Unsicherheit oder wegen fehlender Erinnerungen nicht an die Polizei. Zudem fehlt häufig ein eindeutiger Nachweis, weil die Substanzen rasch aus dem Körper verschwinden.

Was genau hat der Bundestag beschlossen?

Der Einsatz von K.o.-Mitteln bei einer Vergewaltigung oder einem Raub wird künftig härter bestraft. Die Mindestfreiheitsstrafe steigt von drei auf fünf Jahre. K.o.-Tropfen werden zudem künftig ähnlich wie Waffen und bestimmte Werkzeuge im Strafgesetzbuch als sogenannte "gefährliche Mittel" aufgeführt.

Mit der Gesetzesänderung wird klargestellt, dass die Verabreichung solcher Substanzen bei diesen Delikten besonders schwer wiegt. Der Einsatz von K.o.-Mitteln soll damit strafrechtlich stärker berücksichtigt werden als bisher.

Wie fällt die Reaktion auf die Strafverschärfung aus?

Die Geschäftsführerin des Bundesverbands der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, Krieger, sagte im Deutschlandfunk, die Gesetzesänderung sei richtig. Sie zeige, dass die Gesellschaft die Verwendung von K.o.-Tropfen als schwere Straftat bewerte. Problematisch bei der Ahndung sei, dass der Nachweis von Substanzen schnell erfolgen müsse, da sie nicht lange im Blut blieben. Auch Taten, die im häuslichen Bereich begangen würden, blieben schwer zu ermitteln, erklärte Krieger.

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Eichwede sagte im Deutschlandfunk, die Neuregelung sei ein wichtiger erster Schritt. Zugleich forderte sie mehr Aufklärung und Sensibilisierung für das Thema. Der AfD-Abgeordnete Brandner äußerte dagegen im Bundestag Zweifel, ob höhere Strafen allein den Schutz möglicher Opfer verbessern können. Die Grünen-Abgeordnete Gumnior verwies auf die Schwierigkeiten bei der Beweissicherung. Weil die Substanzen oft nur kurze Zeit nachweisbar seien, werde eine bessere Infrastruktur für schnelle Tests und Spurensicherung benötigt. Ähnlich äußerte sich der Deutsche Richterbund. Entscheidend sei nicht allein die Höhe der Strafe, sondern auch, dass Täter identifiziert, überführt und verurteilt werden können. Bundesjustizministerin Hubig verteidigte die Neuregelung. Das Gesetz sende ein klares Signal: Wer K.o.-Mittel zur Begehung schwerer Straftaten einsetze, müsse künftig mit deutlich härteren Konsequenzen rechnen.

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Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.