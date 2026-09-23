Bundesregierung

Kabinettstisch im Kanzleramt mit dem Schild Bundeskanzler (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Das Kabinett verabschiedete einen entsprechenden Aktionsplan, der auch die

Ausbeutung von Zuwanderern aus ‌anderen EU-Staaten ⁠unterbinden soll. Innenminister Dobrindt, CSU, erklärte, man schließe Schlupflöcher im Sozialstaat. Arbeitsministerin Bas, SPD, betonte mit Blick auf ausländische Fachkräfte, es sei nicht hinnehmbar, die Freizügigkeit für organisierten Missbrauch auszunutzen. Einzelheiten des Plans sollen am Nachmittag vorgestellt werden. Ein ‌Schwerpunkt richtet sich gegen die Vermietung heruntergekommener Immobilien zu überhöhten Preisen an Sozialleistungsbezieher.

Das Kabinett billigte zudem ‌einen Gesetzentwurf, wonach die Bonpflicht in Geschäften abgeschafft und durch digitale Alternativen ersetzt werden soll.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.