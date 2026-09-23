Bundesregierung
Kabinett für Abschaffung der Bonpflicht in Geschäften

Die ​Bundesregierung will die Bonpflicht in Geschäften abschaffen und damit erreichen, dass mehr elektronische Kassen eingeführt werden.

    Eine Frau scannt in einer Rewe-Fliale ein Produkt an einer Selbstbedienungskasse.
    Eine Frau scannt in einer Rewe-Fliale ein Produkt an einer Selbstbedienungskasse. (picture alliance / dpa / Oliver Berg)
    Das Kabinett billigte dazu ‌einen Gesetzentwurf, wie das Finanzministerium mitteilte. Papierbelege sollen ab 2028 durch digitale Alternativen ersetzt werden. Dies bedeute für alle weniger Bürokratie, erklärte Finanzminister und SPD-Chef Klingbeil. Mit digitalen Kassen würden alle Umsätze erfasst und Steuerhinterziehung verhindert.
    Das Kabinett wollte zudem einen Aktionsplan gegen den Missbrauch von Sozialleistungen beschließen.Sozialministerin Bas und Innenminister Dobrindt wollen sich am Nachmittag zu dem Vorhaben äußern.
    Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.