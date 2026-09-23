Bundesregierung

Das Kabinett billigte dazu einen Gesetzentwurf, wie das Finanzministerium mitteilte. Papierbelege sollen ab 2028 durch digitale Alternativen ersetzt werden. Dies bedeute für alle weniger Bürokratie, erklärte Finanzminister und SPD-Chef Klingbeil. Mit digitalen Kassen würden alle Umsätze erfasst und Steuerhinterziehung verhindert.
Das Kabinett wollte zudem einen Aktionsplan gegen den Missbrauch von Sozialleistungen beschließen.Sozialministerin Bas und Innenminister Dobrindt wollen sich am Nachmittag zu dem Vorhaben äußern.
Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.